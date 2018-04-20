Силачи из Лосинки успешно выступили на окружной спартакиаде

Финал соревнований по гиревому спорту в рамках спартакиады «Спорт для всех» на Кубок префекта СВАО-2018 прошел в спортивном зале одного из физкультурно-оздоровительных комплексов округа.

Как сообщил заместитель директора Центра досуга и спорта «Лосинка» Никита Воронов , представители Лосиноостровского района успешно выступили на турнире.

— В общекомандном зачёте наши силачи завоевали второе место. А чемпионом в весовой категории до 68 кг стал Олег Пронин , — рассказал Воронов.

Финал спартакиады проходил в конце минувшей недели. Честь родного района защищали не только спортсмены ГБУ ЦДиС «Лосинка», но и представители спорткомплекса «Мускул». (иб)