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Силачи из Лосинки успешно выступили на окружной спартакиаде
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Силачи из Лосинки успешно выступили на окружной спартакиаде 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Финал соревнований по гиревому спорту в рамках спартакиады «Спорт для всех» на Кубок префекта СВАО-2018 прошел в спортивном зале одного из физкультурно-оздоровительных комплексов округа.
Как сообщил заместитель директора Центра досуга и спорта «Лосинка» Никита Воронов, представители Лосиноостровского района успешно выступили на турнире.
— В общекомандном зачёте наши силачи завоевали второе место. А чемпионом в весовой категории до 68 кг стал Олег Пронин, — рассказал Воронов.
Финал спартакиады проходил в конце минувшей недели. Честь родного района защищали не только спортсмены ГБУ ЦДиС «Лосинка», но и представители спорткомплекса «Мускул». (иб)
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