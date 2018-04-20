Г. Невилл: Венгер заслуживает самых невероятных проводов

Бывший футболист сборной Англии и « Манчестер Юнайтед Гари Невилл прокомментировал новость об уходе Арсена Венгера с поста главного тренера «Арсенала» по окончании текущего сезона. «Арсен Венгер построил лучшие команды, против которых я играл в Англии. В 1998 году его команда была потрясающей. Самый большой комплимент в том, что его команды играли в футбол, который заставлял нас менять свою игру. Венгер заслуживает самых невероятных проводов», — написал Невилл в «Твиттере»

Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года. Под руководством французского специалиста клуб трижды становился чемпионом Англии, по семь раз выигрывал Кубок страны и Кубок лиги.