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Г. Невилл: Венгер заслуживает самых невероятных проводов
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Г. Невилл: Венгер заслуживает самых невероятных проводов 

Чемпионат.com 2 часа назад
Бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал новость об уходе Арсена Венгера с поста главного тренера «Арсенала» по окончании текущего сезона. «Арсен Венгер построил лучшие команды, против которых я играл в Англии. В 1998 году его команда была потрясающей. Самый большой комплимент в том, что его команды играли в футбол, который заставлял нас менять свою игру. Венгер заслуживает самых невероятных проводов», — написал Невилл в «Твиттере»
Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года. Под руководством французского специалиста клуб трижды становился чемпионом Англии, по семь раз выигрывал Кубок страны и Кубок лиги.
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