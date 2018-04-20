В «Справедливой России» призвали к объединению все левые силы

Российские левые партии должны объединиться в единый избирательный блок, чтобы создать реальную альтернативу развития страны. Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в ходе выступления на «круглом столе» «Опыт Октября 1917 года и современный левоцентризм».

«В непростых для России условиях мы все должны объединиться для того, чтобы вместе выработать реальную альтернативу развития страны», — сказал он.

Парламентарий отметил, что объединив усилия, российские левые получат реальную поддержку народа. Также он напомнил, что во время создания партии «Справедливая Россия» в 2006 году были объедены девять политических организаций.

«Я вижу необходимость повторения такого процесса перед очередным думским циклом, и сегодня, кроме теоретических измышлений, я такую работу веду и получаю отклики от будущих возможных соратников», — сказал он.

По словам депутата, у объединённых левых сил есть, что предложить не только народу РФ, но и остальному миру: «У России огромный путь борьбы за справедливый прогресс, и она может показать миру иные социалистические пути развития».