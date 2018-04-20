Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер 20 апреля объявил, что покинет занимаемый им пост после завершения сезона-2017/18. Французский специалист, которому принадлежит рекорд по количеству матчей в английской премьер-лиге, входит в пятерку самых возрастных специалистов, среди тех, кто работает в европейских чемпионатах. (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые возрастные тренеры европейских лиг Тренер
Гражданство
Команда
Дата рождения
Возраст
1. Юпп ХАЙНКЕС
Германия
"Бавария"
9 мая 1945 года
72 года
2. Юрий СЕМИН
Россия
"Локомотив"
11 мая 1947 года
70 лет 3. Рой ХОДЖСОН
Англия
"Кристалл Пэлас"
9 августа 1947 года
70 лет 4. Дик АДВОКАТ
Голландия
"Спарта" Р 27 сентября 1952 года
70 лет 5. Арсен ВЕНГЕР
Франция
"Арсенал"
22 октября 1949 года
68 лет 6. Клаудио РАНЬЕРИ
Италия
"Нант"
20 октября 1951 года
66 лет 7. Шенол ГЮНЕШ
Турция
"Бешикташ"
1 июня 1952 года
65 лет 8. Георгиос ПАРАСЧОС
Греция
"Платаниас"
23 августа 1952 года
65 лет 9. Курбан БЕРДЫЕВ
Россия
"Рубин"
25 августа 1952 года
65 лет 10. Ласло БОЛОНИ
Румыния
"Антверпен"
11 марта 1953 года
65 лет 11. Властимил ПЕТРЖЕЛА
Чехия
"Злин"
20 июля 1953 года
64 года
12. Фатих ТЕРИМ
Турция
"Галатасарай"
4 сентября 1953 года
64 года