СМИ: «Ювентус» интересуется Ришарлисоном

«Ювентус» входит в число четырех клубов, которым интересен 20-летний нападающий «Уотфорда» Ришарлисон. Также бразилец входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед" , «Манчестер Сити» и «Баварии», сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Как отмечает издание, лидером в борьбе за форварда являются манкунианцы, которые рассматривают бразильца как идеальную замену для Антони Марсьяля

Ришарлисон перешел в «Уотфорд» в 2017-м году из «Флуминенсе» за 12,5 миллиона евро. В английской премьер-лиге бразилец сыграл 34 матча и забил 5 голов.