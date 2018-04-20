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СМИ: «Ювентус» интересуется Ришарлисоном
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СМИ: «Ювентус» интересуется Ришарлисоном 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Ювентус» входит в число четырех клубов, которым интересен 20-летний нападающий «Уотфорда» Ришарлисон. Также бразилец входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", «Манчестер Сити» и «Баварии», сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.
Как отмечает издание, лидером в борьбе за форварда являются манкунианцы, которые рассматривают бразильца как идеальную замену для Антони Марсьяля.
Ришарлисон перешел в «Уотфорд» в 2017-м году из «Флуминенсе» за 12,5 миллиона евро. В английской премьер-лиге бразилец сыграл 34 матча и забил 5 голов.
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