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Александр Карелин сыграл в баскетбол в Махачкале
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Александр Карелин сыграл в баскетбол в Махачкале 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Александр Карелин сыграл в баскетбол в МахачкалеТрехкратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Александр Карелин в рамках двухневного визита в республику, посетил сегодня спортшколу по греко-римской борьбе в Махачкале.
Здесь у именитого спортсмена была запланирована встреча с воспитанниками учреждения, а до ее начала Карелин вместе с другими не менее известными представителями российского спорта, политиками и молодежными лидерами сыграл в баскетбольный матч.
Карелин взял инициативу на себя, поделил участников матча на две команды: черных и красных.
В матче приняли участие известные в мире спорта люди, такие как Мурат Карданов, Сажид Сажидов, Георгий Брюсов, Мансур Исаев, Курамагомед Курамагомедов, Хаджимурад Магомедов. Также среди участников — дагестанские парламентарии Мурат Пайзулаев, курирующий греко-римскую борьбу в Дагестане, Камил Давдиев — зампред Народного Собрания РД, председатель Комитета по спорту, туризму и делам молодежи Махачкалы Марат Ибрагимов и даже аргентинский тренер Винсо Андрес Мерино, проводящий в Дагестане учебно-тренировочный сбор для своих воспитанников.
Главный итог встречи — победила «дружба». Были названы и лучшие игроки турнира, которыми стали Сажид Сажидов и Курамагомед Курамагомедов.
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