Александр Карелин сыграл в баскетбол в Махачкале

Александр Карелин сыграл в баскетбол в МахачкалеТрехкратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Александр Карелин в рамках двухневного визита в республику, посетил сегодня спортшколу по греко-римской борьбе в Махачкале.

Здесь у именитого спортсмена была запланирована встреча с воспитанниками учреждения, а до ее начала Карелин вместе с другими не менее известными представителями российского спорта, политиками и молодежными лидерами сыграл в баскетбольный матч.

Карелин взял инициативу на себя, поделил участников матча на две команды: черных и красных.

Главный итог встречи — победила «дружба». Были названы и лучшие игроки турнира, которыми стали Сажид Сажидов и Курамагомед Курамагомедов.