Юпп Хайнкес: То, как сейчас используется VAR, вредит футболу

«Это очень серьезная тема. То, как сейчас используется VAR, вредит футболу. Взять хотя бы момент с Франко Ди Санто в полуфинале Кубка Германии „Шальке“ — „Айнтрахт“. Я считаю, там был чистый гол, но судья даже не посмотрел повтор, хотя у него была такая возможность.

Я еще 25-30 лет назад говорил, что на поле должен быть четвертый человек, относящийся к команде судей, который будет сидеть за монитором и сигнализировать главному судье при особо важных моментах.

В таком случае я чувствую, что есть не только судья на поле, который все решает, но есть и еще один человек, который может повлиять на окончательное решение при наличии особо спорных моментах», — цитирует Хайнкеса официальный сайт «Баварии».

Напомним, система VAR будет использоваться на чемпионате мира-2018 в России.