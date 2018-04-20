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Глава Башкортостана: В «Салават Юлаев» нужны хоккеисты, а не бизнесмены
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Глава Башкортостана: В «Салават Юлаев» нужны хоккеисты, а не бизнесмены 

Советский спорт 59 минут назад
«Нам хочется создать настоящую команду, такую же как в футболе, где ребята играют друг за друга и присутствует командный дух. В хоккее в последнее время в силу разных причин больше стали интересовать заработки, а результаты отошли на второй план.
Нам бизнесмены такие не нужны, нам нужны хоккеисты, ребята, которые будут отстаивать честь республики, города, команды и будут добиваться результатов. Финансирование — добротное, возможности для того, чтобы результат был хороший. Есть условия для тренировок, для проведения матчей — замечательные. Нужна ответственность», — приводит слова Хамитова «Башинформ».
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