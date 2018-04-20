Луис Энрике поставил условия «Арсеналу» 

Как сообщает Independent, специалист провел встречу с руководством «пушкарей» и поставил свои условия.
Испанец требует той же зарплаты, что получает Арсен Венгер, который сегодня объявил об уходе из команды по окончании сезона.
Венгер покинет «Арсенал» по окончании сезона
Отмечается, что «Арсенал» не устраивает позиция Энрике. Клуб рассматривает вариант с приглашением Патрика Виейра из «Нью-Йорк Сити» или Микеля Артеты, который на данный момент является помощником Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».
По данным СМИ, среди претендентов на пост главного тренера «канониров» также числится бывший наставник «Челси» Карло Анчелотти.