Ещё
А. Денисов: очень реально дважды в сезоне отобрать очки у «Зенита»
Далее:
Читайте также:
Ещё

А. Денисов: очень реально дважды в сезоне отобрать очки у «Зенита» 

Чемпионат.com 54 минуты назад
Защитник тульского «Арсенала» Александр Денисов поделился ожиданиями от предстоящей встречи 27-го тура РФПЛ с «Зенитом».
«Насколько реально отобрать у «Зенита» очки дважды в сезоне? Думаю, очень реально! Надеюсь, что мы это сделаем. Наши нападающие — все очень квалифицированные и забивные –надеюсь, они это и продемонстрируют в игре с «Зенитом». Естественно, учтём особенности соперника, но, думаю, мы будем отталкиваться от своей игры. Я себя чувствую хорошо, потому что каждый день тренируюсь. Рано или поздно у меня будет шанс. Надеюсь, тренеры тоже заметили мою хорошую физическую готовность. Судя по своим ощущениям, усталости нет. Мы хотим решить максимальную задачу — набрать как моно больше очков в оставшихся играх. Мысли об отпуске нет — только о предстоящих играх и победах», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата».
Чемпионат.com: последние новости
Почему Илья Воробьёв не вызывал в сборную России Вадима Шипачёва Варга: уход Венгера из «Арсенала» не повлияет на английские перспективы Головина Эксперты: «Боруссия М» прервёт беспроигрышную серию «Вольфсбурга» в Бундеслиге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина поставила условие арбитру из Крыма71
FA присоединилась к бойкому ЧМ-20186
«Арсенал» останется без главного тренера
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»17
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение