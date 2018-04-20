А. Денисов: очень реально дважды в сезоне отобрать очки у «Зенита»

«Насколько реально отобрать у «Зенита» очки дважды в сезоне? Думаю, очень реально! Надеюсь, что мы это сделаем. Наши нападающие — все очень квалифицированные и забивные –надеюсь, они это и продемонстрируют в игре с «Зенитом». Естественно, учтём особенности соперника, но, думаю, мы будем отталкиваться от своей игры. Я себя чувствую хорошо, потому что каждый день тренируюсь. Рано или поздно у меня будет шанс. Надеюсь, тренеры тоже заметили мою хорошую физическую готовность. Судя по своим ощущениям, усталости нет. Мы хотим решить максимальную задачу — набрать как моно больше очков в оставшихся играх. Мысли об отпуске нет — только о предстоящих играх и победах», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата».