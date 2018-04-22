Кержаков: разговоры о возможном переходе Головина в «Арсенал» меня смущают

«Наравне с Миранчуками Головина можно считать лидером уже даже нашей национальной сборной. Креатив, который они приносят в игру, он очевиден.

Разговоры о возможном переходе Головина в «Арсенал» меня скорее смущают. Это огромные авансы. Мы видели, как играет «Арсенал», какие там футболисты.