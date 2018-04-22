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Кержаков: разговоры о возможном переходе Головина в «Арсенал» меня смущают
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Кержаков: разговоры о возможном переходе Головина в «Арсенал» меня смущают 

Чемпионат.com 27 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший нападающий «Зенита», ныне главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков высказался по поводу будущего полузащитника ЦСКА Александра Головина.
«Наравне с Миранчуками Головина можно считать лидером уже даже нашей национальной сборной. Креатив, который они приносят в игру, он очевиден.
Разговоры о возможном переходе Головина в «Арсенал» меня скорее смущают. Это огромные авансы. Мы видели, как играет «Арсенал», какие там футболисты.
Головин — один из самых талантливых наших игроков за последнее время. Я бы очень хотел, чтобы он уехал в Европу. Но в 21 год нужно смотреть на пример Зинченко. Он перешел в большой клуб, уехал в аренду — и в него поверили. «Витесс» Слуцкого? Почему бы и нет», — сказал Кержаков в интервью комментатору Дмитрию Шнякину.
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