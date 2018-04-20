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Варга: уход Венгера из «Арсенала» не повлияет на английские перспективы Головина
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Варга: уход Венгера из «Арсенала» не повлияет на английские перспективы Головина 

Чемпионат.com 50 минут назад
Известный агент Шандор Варга поделился мыслями о влиянии отставки главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера на потенциальный переход в стан «канониров» полузащитника ЦСКА Александра Головина.
«Предстоящая отставка Венгера и возможный переход в «Арсенал» Головина напрямую не связаны. Даже после ухода Арсена его слово будет иметь большой вес в клубе, может быть, он даже получит почётный пост в «Арсенале». В любом случае, его рекомендации будут приниматься во внимание в трансферной политике. Селекционная служба «Арсенала» ведёт Головина два года, и смена тренера на его «английские» перспективы не должна повлиять», — сказал Варга в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
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