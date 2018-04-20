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Анри и Бергкамп вошли в символическую сборную «Арсенала» эпохи Венгера
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Анри и Бергкамп вошли в символическую сборную «Арсенала» эпохи Венгера 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил символическую сборную лондонского «Арсенала» за весь период работы француза Арсена Венгера на посту главного тренера команды. В нее вошли в том числе легенды клуба Деннис Бергкамп и Тьерри Анри, передает "Советский спорт".
Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:
Вратраь: Дэвид Симэн;
Защитники: Лаурен, Сол Кэмпбелл, Тони Адамс и Эшли Коул;
Полузащитники: Фредди Юнгберг, Патрик Виейра, Жилберту Силва и Робер Пирес;
Нападающие: Деннис Бергкамп и Тьерри Анри.
В запасе оказались: вратарь Йенс Леманн, Коло Туре, Сеск Фабрегас, Марк Овермарс, Месут Езил, Иан Райт, Нванкво Кану.
Ранее сообщалось, что Венгер, который возглавлял команду с 1996 года, покинет свой пост по завершении сезона-2017/18.
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