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Эпоха Венгера в «Арсенале» подошла к концу
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Эпоха Венгера в «Арсенале» подошла к концу 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Newsru.com
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что покинет клуб по окончании сезона. Заявление 68-летнего француза опубликовано на официальном сайте клуба.
«Я благодарен, что у меня была такая честь — служить на благо этого клуба в течение долгих и памятных лет. Я тренировал клуб с преданностью и честностью.
Все болельщики «Арсенала», заботьтесь о ценностях клуба. Моя любовь и поддержка будут с «Арсеналом» всегда», — написал француз в своем обращении.
Венгер также отметил, что принял решение после долгих раздумий и обсуждений.
В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги «Арсенал» занимает шестое место и имеет в своем активе 54 очка. Отрыв от четвертой строчки, дающей право выступления в Лиге чемпионов, составляет 14 очков, но «Арсенал» все еще может попасть в ЛЧ: для этого лондонцам необходимо одержать победу в Лиге Европы. В полуфинале турнира «Арсенал» встретится с мадридским «Атлетико». Первый матч пройдет 26 апреля в Лондоне.
Французский специалист был назначен главным тренером «канониров» в 1996 году. Под руководством Венгера клуб трижды становился чемпионом Англии, по семь раз праздновал победу в Кубке Англии и Суперкубке. Трижды француза признавали лучшим тренером АПЛ.
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