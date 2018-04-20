Рабочие разрушили палисадник, пытаясь уложить асфальт

Обновление асфальта на придомовой территории закончилось для жителей одного из домов Ленинского района поломанными кустами и вспаханным газоном. На улице космонавта Комарова рабочие решили проехать на тракторе прямо по кустарнику, чтобы засыпать песок прямо из ковша, сообщает корреспондент Newsroom24 с места событий.

В домоуправляющей компании района нашему корреспонденту ответили, что у них нет возможности связаться с подрядчиком и повлиять на действия рабочих. Специалист службы поддержки ДУКа посоветовала жителям решить эту проблему самим. Однако на замечания жителей горе-асфальтоукладчики не отреагировали, поскольку не владели русским языком.