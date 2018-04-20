Хоккеисткам нижегородского СКИФа вручили бронзовые медали

20 апреля в конференц-зале КРК «Нагорный» министр спорта Нижегородской области Сергей Панов вручил бронзовые медали хоккеисткам нижегородского СКИФа.

«Нижегородский женский хоккей является зрелищным видом спорта и всегда добавляет красок в развитие хоккея в целом. Хоккеистки СКИФа с каждым сезоном прогрессируют, высокие результаты показывают юниорские команды, которые являются достойной сменой для основного состава клуба. Что касается возрастающей конкуренции со стороны соперников, то для нашей команды это отразится лишь на повышении качества игры», — цитирует министра пресс-служба регионального министерства спорта

Напомним, чемпионат Женской хоккейной лиги сезона 2017/18 впервые включил в себя игры плей-офф.

Сначала семь клубов, сыграв между собой по четыре матча (два дома и два гостях), определили четверку сильнейших. Ее с 41 набранным очком замкнул СКИФ.

Нижегородские хоккеистки одержали 12 побед в основное время, одну — в дополнительное и одну — по буллитам. Кроме того, наш клуб потерпел десять поражений, девять из которых пришлись на основное время, а одно на дополнительное. Разница забитых и заброшенных шайб нижегородской команды составила 78-60.

Затем, согласно регламенту, нижегшородки встретились в полуфинале, с командой, занявшей первое место по итогам регулярного чемпионата. Ей стала уфимская «Агидель». В серии из двух побед понадобилось провести две игры. Обе выиграла «Агидель».

10 апреля команда из Башкортостана одержала победу в Нижнем Новгороде 6:4, а через три дня выиграла у СКИФа дома — 6:1.

Матч за третье место среди клубов, проигравших полуфиналы, по правилам соревнований не проводился. В итоге нижегородки стали обладателями бронзовых медалей.

Ранее сообщалось, что нижегородский СКИФ завоевал бронзу чемпионата России.