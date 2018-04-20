Федерация горнолыжного спорта и сноуборда России изменила название

Об этом сообщает ТАСС.

"Необходимость этого связана с тем, что еще в 2014 году после Олимпиады в Сочи сноубордическое крыло ФГССР вышло из состава федерации и образовала собственную — Федерацию сноуборда России (ФСР).

Тем не менее по ряду технических и организационных причин ФГССР сохраняла прежнее название до сегодняшнего дня", — сообщили в пресс-службе организации.

Заседание, на котором проводилось голосование за смену названия, прошло 20 апреля в Калуге.

Ранее Федерация футбола Казахстана объявила о ребрендинге организации, в который входит смена названия и логотипа организации.