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Федерация горнолыжного спорта и сноуборда России изменила название
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Федерация горнолыжного спорта и сноуборда России изменила название 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщает ТАСС.
"Необходимость этого связана с тем, что еще в 2014 году после Олимпиады в Сочи сноубордическое крыло ФГССР вышло из состава федерации и образовала собственную — Федерацию сноуборда России (ФСР).
Тем не менее по ряду технических и организационных причин ФГССР сохраняла прежнее название до сегодняшнего дня", — сообщили в пресс-службе организации.
Заседание, на котором проводилось голосование за смену названия, прошло 20 апреля в Калуге.
Ранее Федерация футбола Казахстана объявила о ребрендинге организации, в который входит смена названия и логотипа организации.
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