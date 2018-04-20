В Италии назвали имя нового главного тренера «Зенита» 

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Официально: Арсен Венгер покинет «Арсенал» по окончании текущего сезона

«Спартак» сенсационно проиграл «Уралу» в матче 26-го тура РФПЛ

ФИФА начала расследование по факту расистских выкриков на матче Россия-Франция