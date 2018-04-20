В Италии назвали имя нового главного тренера «Зенита» 

Бывший тренер «Милана» возглавит «Зенит». Соответствующую информацию сообщил журналист Джанлуки Ди Марцио на своем официальном сайте. По словам источника, «Зенит» начал переговоры с Синишей Михайловичем, который должен будет сменить Роберто Манчини на посту главного тренера. Напомним, последним местом работы Михайловича был «Торино», который он возглавлял с 2016 года и был уволен в январе 2017 года. Также, Синиша Михайлович известен по работе с такими клубами, как «Милан», «Сампдория» и «Фиорентина». В случае успешных переговоров Синиша Михайлович приступит к работе в «Зените» в июле. Напомним, ранее сообщалось, что действующий наставник «Зенита» Роберто Манчини в мае возглавит национальную команду Италии. На данный момент «Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Также, вылетела из розыгрыша Кубка России на стадии 1\16 финала. В Лиге Европы «Зенит» дошел до стадии 1\8 финала, где уступил «Лейпцигу».