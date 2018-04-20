Ещё
В Италии назвали имя нового главного тренера «Зенита»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Италии назвали имя нового главного тренера «Зенита» 

Vprognoze.ru 35 минут назад
Фото: Vprognoze.ru
Бывший тренер «Милана» возглавит «Зенит». Соответствующую информацию сообщил журналист Джанлуки Ди Марцио на своем официальном сайте. По словам источника, «Зенит» начал переговоры с Синишей Михайловичем, который должен будет сменить Роберто Манчини на посту главного тренера. Напомним, последним местом работы Михайловича был «Торино», который он возглавлял с 2016 года и был уволен в январе 2017 года. Также, Синиша Михайлович известен по работе с такими клубами, как «Милан», «Сампдория» и «Фиорентина». В случае успешных переговоров Синиша Михайлович приступит к работе в «Зените» в июле. Напомним, ранее сообщалось, что действующий наставник «Зенита» Роберто Манчини в мае возглавит национальную команду Италии. На данный момент «Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Также, вылетела из розыгрыша Кубка России на стадии 1\16 финала. В Лиге Европы «Зенит» дошел до стадии 1\8 финала, где уступил «Лейпцигу».
Vprognoze.ru: последние новости
Официально: Арсен Венгер покинет «Арсенал» по окончании текущего сезона «Спартак» сенсационно проиграл «Уралу» в матче 26-го тура РФПЛ ФИФА начала расследование по факту расистских выкриков на матче Россия-Франция
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина поставила условие арбитру из Крыма71
FA присоединилась к бойкому ЧМ-20186
«Арсенал» останется без главного тренера
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»17
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение