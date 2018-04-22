Воробьев, опять двойка! Россияне уступили и в третьем матче на Чешских играх

Скажем прямо, премьера в сборной у ее нового наставника Ильи Воробьева не задалась. Три матча — три поражения со счетом 1:2. Из-за чего россияне скатились с первого места на третье в общей таблице Евротура.

Причем, если в битвах против финнов и чехов россияне хотя бы вели в счете и пытались действовать с позиции силы, то последнюю встречу — против хозяев и лидеров турнира — и вовсе провалили еще в первой половине.

Дело не только в том, что и Гусев, и Дадонов отметились голами. С ними наша атака действительно выглядела опасной.

Отступаем! Воробьев проиграл и второй матч, возглавив сборную России

Этим Воробьев как бы показал, что не придает результату этого турнире никакого значения. Главная задача на Чешских играх — проверить кандидатов в сборную России и понять, кто чего стоит.

Увы, можно констатировать, что наши игроки и в третьем матче этот промежуточный экзамен провалили!

Гол наши пропустили уже на девятой минуте встречи. Чехи реализовали первое же свое большинство, полученное после удаления Виктора Тихонова . А затем удвоили преимущество на первой минуте второго периода. И это при том, что им в этом матче уже ничего было не нужно. Первое место на турнире его хозяева завоевали досрочно. Точно также, как наши обеспечили себе последнее.

Но хуже другое. Если подвести итоги трем матчам в целом, что надо признать, что, во-первых, наша оборона постоянно допускает грубые ошибки.

Во-вторых, в команде пока невысокая игровая дисциплина — россияне в каждом матче набирали много минут штрафа и нас за это наказывали.

Единственный гол в третьем матче на счету Алексея Кручинина , который в большинстве добросовестно распорядился случайно отскочившей к нему шайбой, отправив ее в пустой угол.

В общем, за этот турнир сборная России получает «двойку»! В соответствии со счетом на табло в каждом из матчей. И это не трагедия. А хороший стимул исправиться на Шведских играх, которые стартуют уже в ближайший четверг.

СТАТИСТИКА

Чехия — Россия — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

Голы: 1:0 Хитил (Задина, 8.36, б.), 2:0 Странски (Томашек, 20.14), 2:1 Кручинин (Мамин, Береглазов).

Вратари: Риттих — Кошечкин (58.28).

Штраф: 12 — 14.