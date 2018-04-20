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Сергей Сироткин: Любая ошибка на трассе в Баку приводит к столкновению
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Сергей Сироткин: Любая ошибка на трассе в Баку приводит к столкновению 

Советский спорт 1 час назад
Фото: F1News.ru
«Трасса с очень быстрым началом и концовкой круга, где-то рядом с максимальными скоростями за весь сезон. Медленная, извилистая средняя часть круга с недружелюбными поребриками и очень скользким гладким асфальтом.
Любая ошибка на этой трассе приводит либо к столкновению, либо к серьёзной потери времени и позиций, поэтому тут гораздо важнее не пытаться добиться теоретического максимума, а выжать максимум из конкретных условий на трассе. Именно тот, кто увереннее себя чувствует или кому это позволяет машина, может круг за кругом отыскивать новые резервы. В гонке из-за гладкого покрытия могут возникать трудности с прогревом передних колес или, например, тормозов в случае машины безопасности, а также перегревом задних колёс из-за постоянных микроскольжений и вечных ускорений-замедлений», — цитирует Сироткина пресс-служба «Уильямса».
Гран-при Азербайджана пройдет 29 апреля на городской трассе в Баку.
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