Сергей Сироткин: Любая ошибка на трассе в Баку приводит к столкновению

«Трасса с очень быстрым началом и концовкой круга, где-то рядом с максимальными скоростями за весь сезон. Медленная, извилистая средняя часть круга с недружелюбными поребриками и очень скользким гладким асфальтом.

Любая ошибка на этой трассе приводит либо к столкновению, либо к серьёзной потери времени и позиций, поэтому тут гораздо важнее не пытаться добиться теоретического максимума, а выжать максимум из конкретных условий на трассе. Именно тот, кто увереннее себя чувствует или кому это позволяет машина, может круг за кругом отыскивать новые резервы. В гонке из-за гладкого покрытия могут возникать трудности с прогревом передних колес или, например, тормозов в случае машины безопасности, а также перегревом задних колёс из-за постоянных микроскольжений и вечных ускорений-замедлений», — цитирует Сироткина пресс-служба «Уильямса».

Гран-при Азербайджана пройдет 29 апреля на городской трассе в Баку.