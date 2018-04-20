Онлайн-продажа билетов на матч «Ростов» — «Тосно» начнется 23 апреля

Сервис онлайн продаж заработает с 23 апреля. Для покупки будут доступны не все места, только первый ярус северной трибуны и второй ярус восточной трибуны. Остальные билеты можно будет приобрести в кассах стадиона «Олимп2». Время из работы не изменилось, однако фанатам следует помнить, что больше четырех билетов в одни руки получить не удастся. Таким образом администрация клуба пытается бороться с перекупщиками.

Стоимость билетов начинается от 300 рублей, для многих ростовчан — это второй шанс попасть на новый домашний стадион любимой команды.