Сервис онлайн продаж заработает с 23 апреля. Для покупки будут доступны не все места, только первый ярус северной трибуны и второй ярус восточной трибуны. Остальные билеты можно будет приобрести в кассах стадиона «Олимп2». Время из работы не изменилось, однако фанатам следует помнить, что больше четырех билетов в одни руки получить не удастся. Таким образом администрация клуба пытается бороться с перекупщиками.
Стоимость билетов начинается от 300 рублей, для многих ростовчан — это второй шанс попасть на новый домашний стадион любимой команды.
15 апреля, во время первого тестового матча на стадионе «Ростов-Арена» наши футболисты под его руководством одержали уверенную победу над «СКА-Хабаровск». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Для Валерия Карпина эта победа стала первой в качестве главного тренера «Ростова». Таким образом желто-синие прервали серию из пяти проигрышных матчей.