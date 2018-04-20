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Онлайн-продажа билетов на матч «Ростов» — «Тосно» начнется 23 апреля
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Онлайн-продажа билетов на матч «Ростов» — «Тосно» начнется 23 апреля 

Деловое сообщество 36 минут назад
Сервис онлайн продаж заработает с 23 апреля. Для покупки будут доступны не все места, только первый ярус северной трибуны и второй ярус восточной трибуны. Остальные билеты можно будет приобрести в кассах стадиона «Олимп2». Время из работы не изменилось, однако фанатам следует помнить, что больше четырех билетов в одни руки получить не удастся. Таким образом администрация клуба пытается бороться с перекупщиками.
Стоимость билетов начинается от 300 рублей, для многих ростовчан — это второй шанс попасть на новый домашний стадион любимой команды.
15 апреля, во время первого тестового матча на стадионе «Ростов-Арена» наши футболисты под его руководством одержали уверенную победу над «СКА-Хабаровск». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Для Валерия Карпина эта победа стала первой в качестве главного тренера «Ростова». Таким образом желто-синие прервали серию из пяти проигрышных матчей.
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