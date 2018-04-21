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Бочаров: победить в первом матче на «Волгоград-Арене» является честью
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Бочаров: победить в первом матче на «Волгоград-Арене» является честью 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ВОЛГОГРАД, 21 апреля. /ТАСС/. Победить в первом матче на таком стадионе, как «Волгоград-Арена» является большой честью для футболистов «Ротора». Об этом во время встречи с футболистами клуба заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Ранее волгоградские футболисты переиграли «Луч-Энергию» со счетом 4:2 в первом официальном матче арены, которая построена к чемпионату мира.
"Сегодня вам посчастливилось первыми играть на блестящем, новейшем стадионе, — обратился Бочаров к футболистам. — Я поздравляю вас с блестящей игрой на нашем стадионе, это великая честь и огромная ответственность. Сегодня была поддержка порядка двадцати тысяч человек, поскольку мы ограничили продажу и реализацию билетов. Но если бы мы этого не сделали, то было бы и сорок пять тысяч, и пятьдесят".
Бочаров также отметил, что ограничение числа зрителей необходимо в рамках тестирования арены. «Нам необходимо провести тестовые матчи, корректировать ряд моментов», — добавил губернатор.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На 45-тысячном стадионе «Волгоград-Арена» состоятся четыре матча группового этапа турнира: Тунис — Англия (18 июня), Нигерия — Исландия (22 июня), Саудовская Аравия — Египет (25 июня) и Япония — Польша (28 июня).
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