Волгоград готов к проведению первого тестового матча — Андрей Бочаров

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что Волгоград готов к проведению 21 апреля на стадионе, построенном к ЧМ-2018, первого тестового матча.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, глава региона уже проверил готовность ключевых объектов инфраструктуры к проведению игры. Он осмотрел реконструируемый ЦПКиО, где появится «Дорога болельщиков», и «Волгоград Арену».

«Волгоград готов к проведению первого тестового матча. Но всем надо понимать, что матчи проводятся для того, чтобы можно было выявить проблемные вопросы, узкие места, которые необходимо впоследствии устранять. Завтра здесь будет находиться рабочая группа, чтобы провести тестирование сервисов на каждом этапе», — подчеркнул Андрей Бочаров.

Напомним, что в Волгограде пройдут три тестовых матча. Первый состоится 21 апреля. В этот день на арене сразятся «Ротор-Волгоград» и владивостокский клуб «Луч-Энергия». Вторая игра запланирована на 2 мая. В этот день волгоградские футболисты сразятся с самарскими «Крыльями Советов». Третий тестовый матч намечен на 9 мая. На эту дату запланировано проведение финала Кубка России. Загруженность трибун на первой игре составит 30%, на второй — 50%, на третьей — 100%.