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Венгер: «Благодарен за честь тренировать „Арсенал“ в течение стольких лет»
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Венгер: «Благодарен за честь тренировать „Арсенал“ в течение стольких лет» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал новость о своей отставке в конце сезона.
"Тщательно все обдумав, я принял решение, что пришло время уйти в отставку. Благодарен за честь служить «Арсеналу» в течение стольких незабываемых лет. Я тренировал командой с полной самоотдачей.
Хочу поблагодарить работников, футболистов, руководителей и фанатов, которые сделали этот клуб особенным. Призываю болельщиков поддерживать команду до конца, чтобы завершить этот сезон на высоком уровне.
Моя любовь и поддержка навсегда будут с теми, кто любит «Арсенал», — цитирует французского специалиста пресс-служба клуба.
Напомним, Венгер тренировал «канониров» с 1996 года.
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