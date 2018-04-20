Венгер: «Благодарен за честь тренировать „Арсенал“ в течение стольких лет»

Наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал новость о своей отставке в конце сезона.

"Тщательно все обдумав, я принял решение, что пришло время уйти в отставку. Благодарен за честь служить «Арсеналу» в течение стольких незабываемых лет. Я тренировал командой с полной самоотдачей.

Хочу поблагодарить работников, футболистов, руководителей и фанатов, которые сделали этот клуб особенным. Призываю болельщиков поддерживать команду до конца, чтобы завершить этот сезон на высоком уровне.

Моя любовь и поддержка навсегда будут с теми, кто любит «Арсенал», — цитирует французского специалиста пресс-служба клуба.

Напомним, Венгер тренировал «канониров» с 1996 года.