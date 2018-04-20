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В Омской области семь электричек будут курсировать по новому расписанию
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В Омской области семь электричек будут курсировать по новому расписанию 

АиФ-Омск 30 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
С 21 по 30 апреля изменится график движения семи электричек. Поезда будут курсировать по новому расписанию из-за ремонта пути на перегоне Валерино — Колония.
21, 22, 27, 28 и 29 апреля электричка Омск — Колония — Татарская будет отправляться на 15 минут позже. А вечерняя электричка от станции Татарская отправиться на в 19.07, то есть на 11 минут позже.
Кроме того, с 21 по 30 апреля пять электричек будут отправляться от 2 до 28 минут. В частности, изменения коснуться маршрутов «Татарская-Колония-Омск», «Омск-Колония-Татарская», «Калачинская-Омск».
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