Ван Перси: всегда буду считать Венгера своим футбольным отцом

Бывший нападающий «Арсенала» Робин ван Перси , в настоящий момент выступающий за «Фейеноорд», в своём «твиттере» прокомментировал решение главного тренера «канониров» Арсена Венгера покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.

«Арсен, спасибо за ту уверенность во мне, что ты демонстрировал в течение многих лет. Ты особенный человек и великолепный тренер. Определённо один из лучших в мире. Я всегда буду считать тебя своим футбольным отцом, под руководством которого я получил шанс вырасти как мужчина и как футболист. Всегда буду благодарен за это и желаю тебе всего лучшего в следующей главе твоей жизни», — написал ван Перси.

Ван Перси выступал за «Арсенал» с 2004 по 2012 год.