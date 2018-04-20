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Ван Перси: всегда буду считать Венгера своим футбольным отцом
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Ван Перси: всегда буду считать Венгера своим футбольным отцом 

Чемпионат.com 12 часов назад
Фото: Soccer News
Бывший нападающий «Арсенала» Робин ван Перси, в настоящий момент выступающий за «Фейеноорд», в своём «твиттере» прокомментировал решение главного тренера «канониров» Арсена Венгера покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.
«Арсен, спасибо за ту уверенность во мне, что ты демонстрировал в течение многих лет. Ты особенный человек и великолепный тренер. Определённо один из лучших в мире. Я всегда буду считать тебя своим футбольным отцом, под руководством которого я получил шанс вырасти как мужчина и как футболист. Всегда буду благодарен за это и желаю тебе всего лучшего в следующей главе твоей жизни», — написал ван Перси.
Ван Перси выступал за «Арсенал» с 2004 по 2012 год.
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