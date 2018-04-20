Ещё
Владелец «Арсенала»: «Венгер изменил английский футбол своим видением игры»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Владелец «Арсенала»: «Венгер изменил английский футбол своим видением игры» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Владелец «Арсенала» Стэн Кронке отметил, что клуб в следующих сезонах будет опираться на многолетнюю работу Арсене Венгера. Сегодня стало известно, что 68-летний французский специлиаст покинет команду по окончании сезона.
"Это один из самых трудных дней, которые мы когда-либо имели за наши годы в спорте, говорится в обращении Кронке, опубликованном на официальном сайте «канониров». — Одна из главных причин, по которой мы пришли в «Арсенал», это то, что Арсен принес в клуб. Его спортивное долголетие и постоянство на протяжении такого длительного периода на самом высоком уровне игры останется непревзойденным. Арсен обладает непревзойденным классом, и мы всегда будем ему благодарны. Каждый, кто любит «Арсенал», и все, кто любит футбол, должны быть благодарны ему. Три титула Премьер-лиги, включая неповторимый чемпионат без поражений, семь побед в Кубке Англии и 20 лет подряд в Лиге чемпионов — исключительный результат. Он изменил образ нашего клуба и английского футбола своим видением игры. У нас огромные амбиции. Мы будем опираться на достижения Венгера, уважая его видение игры, способность бороться за титулы и выигрывать самые важные трофеи. Сейчас нам нужно сконцентрироваться на успешном завершении сезона. Также мы просим миллионы болельщиков клуба отдать должное одному из величайших тренеров в истории «Арсенала» и истории футбола"
Напомним, Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 года. За 22 года у руля лондонского клуба он выиграл 17 трофеев, включая 3 титула чемпиона Англии. 68-летнему специалисту принадлежит рекорд по числу матчей в английской премьер-лиге (823). Второе место по этому показателю занимает экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон (810).
Спорт-Экспресс: последние новости
Матчи чемпионата Египта перенесены из-за Салаха СМИ: Иньеста уйдет к Паулу Бенту в "Чунцин" "Луч-Энергия" отправила Григоряна в отставку
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина поставила условие арбитру из Крыма72
FA присоединилась к бойкому ЧМ-20186
«Арсенал» останется без главного тренера2
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»17
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение