Владелец «Арсенала»: «Венгер изменил английский футбол своим видением игры»

Владелец «Арсенала» Стэн Кронке отметил, что клуб в следующих сезонах будет опираться на многолетнюю работу Арсене Венгера. Сегодня стало известно, что 68-летний французский специлиаст покинет команду по окончании сезона.

"Это один из самых трудных дней, которые мы когда-либо имели за наши годы в спорте, говорится в обращении Кронке, опубликованном на официальном сайте «канониров». — Одна из главных причин, по которой мы пришли в «Арсенал», это то, что Арсен принес в клуб. Его спортивное долголетие и постоянство на протяжении такого длительного периода на самом высоком уровне игры останется непревзойденным. Арсен обладает непревзойденным классом, и мы всегда будем ему благодарны. Каждый, кто любит «Арсенал», и все, кто любит футбол, должны быть благодарны ему. Три титула Премьер-лиги, включая неповторимый чемпионат без поражений, семь побед в Кубке Англии и 20 лет подряд в Лиге чемпионов — исключительный результат. Он изменил образ нашего клуба и английского футбола своим видением игры. У нас огромные амбиции. Мы будем опираться на достижения Венгера, уважая его видение игры, способность бороться за титулы и выигрывать самые важные трофеи. Сейчас нам нужно сконцентрироваться на успешном завершении сезона. Также мы просим миллионы болельщиков клуба отдать должное одному из величайших тренеров в истории «Арсенала» и истории футбола"