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«Локомотив»: «Инцидент с Денисовым связан с недопониманием»
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«Локомотив»: «Инцидент с Денисовым связан с недопониманием» 

Спорт-Экспресс 29 минут назад
«Локомотив» считает инцидент с участием капитана команды Игоря Денисова, который оскорбил допинг-офицера, был связан с недопониманием, сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба. Железнодорожники отметили, что полузащитник принес извинения за случившееся.
Ранее о происшествии с Денисовым сообщила генеральный директор РУСАДА Маргарита Пахноцкая. По ее словам, клуб оштрафовал игрока на 1 миллион рублей. Также хавбек будет вынужден пропустить одну из ближайших игр.
"ФК «Локомотив» сожалеет об инциденте, который связан с недопониманием в процессе заполнения протокола допинг-контроля, — говорится в сообщении пресс-службы клуба. — На следующий день после произошедшего клуб дал все необходимые объяснения РУСАДА и РФС, а футболист принес свои извинения".
Отметим, что решение о пропуске Денисовым одной из игр может быть принято Контрольно-дисциплинарным комитетом или комитетом по этике РФС в случае инициирования дела руководством организации.
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