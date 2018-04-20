«Локомотив»: «Инцидент с Денисовым связан с недопониманием»

«Локомотив» считает инцидент с участием капитана команды Игоря Денисова , который оскорбил допинг-офицера, был связан с недопониманием, сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба. Железнодорожники отметили, что полузащитник принес извинения за случившееся.

Ранее о происшествии с Денисовым сообщила генеральный директор РУСАДА Маргарита Пахноцкая . По ее словам, клуб оштрафовал игрока на 1 миллион рублей. Также хавбек будет вынужден пропустить одну из ближайших игр.

"ФК «Локомотив» сожалеет об инциденте, который связан с недопониманием в процессе заполнения протокола допинг-контроля, — говорится в сообщении пресс-службы клуба. — На следующий день после произошедшего клуб дал все необходимые объяснения РУСАДА и РФС , а футболист принес свои извинения".

Отметим, что решение о пропуске Денисовым одной из игр может быть принято Контрольно-дисциплинарным комитетом или комитетом по этике РФС в случае инициирования дела руководством организации.

Турнирная таблица чемпионата России по футболу