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«Локомотив»: сожалеем о ситуации с Денисовым, игрок извинился за своё поведение
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«Локомотив»: сожалеем о ситуации с Денисовым, игрок извинился за своё поведение 

Чемпионат.com 1 час назад
Представители «Локомотива» прокомментировали поведение полузащитника Игоря Денисова, оштрафованного за оскорбление инспектора допинг-контроля.
«Локомотив» сожалеет об инциденте, связанном с недопониманием в процессе заполнения протокола допинг-контроля. На следующий день после произошедшего клуб дал все необходимые объяснения РУСАДА и РФС, а футболист принёс свои извинения», — заявили в пресс-службе «Локомотива» корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
Ранее стало известно, что «Локомотив» оштрафовал Денисова на 1 млн рублей за то, что игрок оскорбил инспектора допинг-контроля во время прохождения внесоревновательного допинг-тестирования.
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