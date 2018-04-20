«Локомотив»: сожалеем о ситуации с Денисовым, игрок извинился за своё поведение

Представители «Локомотива» прокомментировали поведение полузащитника Игоря Денисова , оштрафованного за оскорбление инспектора допинг-контроля.

«Локомотив» сожалеет об инциденте, связанном с недопониманием в процессе заполнения протокола допинг-контроля. На следующий день после произошедшего клуб дал все необходимые объяснения РУСАДА и РФС , а футболист принёс свои извинения», — заявили в пресс-службе «Локомотива» корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой

Ранее стало известно, что «Локомотив» оштрафовал Денисова на 1 млн рублей за то, что игрок оскорбил инспектора допинг-контроля во время прохождения внесоревновательного допинг-тестирования.