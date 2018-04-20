Пащенко: хотел поступить в университет ФСО и школу МВД, но не прошёл медкомиссию

Российский биатлонист Пётр Пащенко рассказал о начале профессиональной карьеры.

«Мои первые шаги были в лыжных гонках. Cложно сказать, когда это детское увлечение переросло в нечто большее. Думаю, это произошло классе в 10-11-м.

Тогда это стало более-менее систематизированно и профессионально. Так-то я начал кататься класса со второго на лыжах. Но это было просто на уроках физкультуры. И то это было только во время учебы, летом я уезжал с родителями. Мой первый тренер — Валерий Иванов — был очень мной недоволен. Потому что он собирался взять меня на какие-нибудь централизованные сборы, но я постоянно уезжал.

Отец был частным предпринимателем, продавал доски, муку, постоянно брал меня с собой в разъездах. Мне это очень нравилось. Но у меня на тот момент было желание, чтобы у меня был какой-то прирост, результат. И я разрывался между поездками с отцом и тренировками. Сейчас ни о чем не жалею, что, может быть, поздно началась моя подготовка. Но что есть.

Биатлоном я начал заниматься на третьем курсе. Я бегал за Башкирию тогда, тренировался сам, потому что бюджет там никакой. Биатлонистов хотя бы поддерживают. В лыжах — и близко ничего нет, даже сборов систематических нет.

Мы поехали на университетские соревнования. Туда приехал Александр Бабчин и Василий Шаталин. Александр — действующий спортсмен, а Василий уже работает тренером. И их приехал мазать Илис Мигулин, он работает в юниорской команде. Он спрашивает у Васи: «Нам нужны ребята 91-го года», а я как раз 91-го.

Я и сам думал, куда мне можно уйти, потому то тренироваться в Башкирии было невозможно, не было условий. Я еще когда тренировался в Межгорье, тренировался со своим первым тренером — до того, как они с Ольгой Вилухиной уехали в Новосибирск, он мне предлагал уехать с ним.

Он был тренером и по биатлону и по лыжам. На тот момент я хотел поступить в военный университет, первое, что планировал — ФСО, но я не прошел медкомиссию, так же не прошёл медкомиссию в Башкирскую школу милиции, МВД . Сказали, что у меня очень медленно бьется сердце, предложили прийти в следующем году. Но года у меня не было, надо было идти в армию», — рассказал Пащенко.

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