В Казахстане упитанного кота с трудом вытолкали из бетонной ловушки

Появилось видео необычной операции по спасению кота из бетонной ловушки в Казахстане. Животное застряло в отверстии многотонной плиты.

Мяукующую морду, торчащую из дыры, заметили жители Караганды. Сами не рискнули тянуть кота за лапы. Вызвали профессиональных спасателей. Чтобы освободить испуганное животное, они расширили отверстие, и как пробку из бутылки, вытащили упитанного четырехлапого. После счастливого спасения кота накормили и отдали владельцам.

А вот в США на днях хозяева кота Тоби решили усыпить его после того, как питомец вернулся к ним, преодолев 20 километров.

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