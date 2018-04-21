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В Казахстане упитанного кота с трудом вытолкали из бетонной ловушки
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В Казахстане упитанного кота с трудом вытолкали из бетонной ловушки 

Мир24 11 минут назад
Фото: Экспресс-газета
Появилось видео необычной операции по спасению кота из бетонной ловушки в Казахстане. Животное застряло в отверстии многотонной плиты.
Мяукующую морду, торчащую из дыры, заметили жители Караганды. Сами не рискнули тянуть кота за лапы. Вызвали профессиональных спасателей. Чтобы освободить испуганное животное, они расширили отверстие, и как пробку из бутылки, вытащили упитанного четырехлапого. После счастливого спасения кота накормили и отдали владельцам.
А вот в США на днях хозяева кота Тоби решили усыпить его после того, как питомец вернулся к ним, преодолев 20 километров.
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