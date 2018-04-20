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Елена Веснина: «В Ханты-Мансийске принимают очень хорошо, а оленина теперь одно из любимых блюд»
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Елена Веснина: «В Ханты-Мансийске принимают очень хорошо, а оленина теперь одно из любимых блюд» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Теннисистка сборной России Елена Веснина поделилась впечатлениями от Ханты-Мансийска, где пройдет матч плей-офф Мировой группы II Кубка федерации. Россиянки за право остаться во втором по силе дивизоне встретятся с Латвией.
— Мы уже акклиматизировались, так как приехали заранее, — цитирует ugramediasport.ru Веснину. — У нас было время привыкнуть к условиям, разнице во времени и к самой арене. Нам здесь очень нравится, нас принимают очень хорошо, а оленина теперь одно из моих любимых блюд. Прекрасный город, прекрасный регион. Мы очень рады, что сейчас здесь находимся.
— Боевой настрой?
— Думаю, матчи сборной России даже не нуждаются в каком-то особом настрое — он уже есть. Ты приезжаешь и сразу понимаешь, зачем ты здесь, и что от тебя ждут только победы. А для этого, разумеется, нужно приложить максимум усилий, показать лучшую игру и принести команде пользу этой победой.
— В команде новый капитан. Как с ним складываются отношения?
— Отношения складываются очень хорошо. Игорь Андреев очень скурпулезно подходит к каждому вопросу, не спешит, и пока нам все нравится. Ему непросто, необходимо какое-то время для адаптации. Сразу прийти и взять такую команду в свои руки — сложная задача. Необходим опыт. Но, я думаю, что у Игоря все получится. Он очень старается для этого, и мы будем ему помогать. Надеемся, что его первый опыт будет удачным.
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