Роман Терюшков: Роналду и Месси могут не переживать за безопасность во время ЧМ‐2018

Подмосковные города, которые задействованы в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года, подключат к системе видеонаблюдения «Безопасный регион», сообщили в Министерстве спорта региона.

Камеры видеонаблюдения продолжат устанавливать в подмосковных районах и муниципалитетах до 2021 года, основной упор будет сделан на места с наиболее сложной криминогенной ситуацией, в местах массового скопления людей, а также в подъездах многоквартирных домов.

Безусловно, это очень важное и ответственное мероприятие, особенно учитывая то, что Подмосковье будет принимать гостей чемпионата мира по футболу 2018 года. Подключение к этой системе служит очередным доказательством того, что наш регион полностью готов к мировому первенству, а знаменитые футболисты и иностранные болельщики, как и наши граждане, могут не переживать за свою безопасность

Роман Терюшков , министр физической культуры и спорта Московской области.

К «Безопасному региону» подключены все муниципалитеты Подмосковья, установлено 18 тысяч камер видеонаблюдения. Наилучшая динамика по развитию системы отмечена в Химках, Красногорске, Королеве, Подольске и Одинцовском районе, где камерами видеонаблюдения оснащены все школы, детские сады и коммерческие объекты.

На территории региона для команд-участниц

чемпионата

мира-2018

создано 17 тренировочных баз, которые расположены в Бронницах, Долгопрудном, Химках, Истре, Лобне, Домодедово,

Наро-Фоминске, а также в Раменском, Солнечногорском, Пушкинском, Дмитровском, Одинцовском районах. Роман Терюшков проверил, насколько подготовлены подмосковные тренировочные базы к ЧМ.