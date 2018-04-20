Система видеонаблюдения в городах Подмосковья позволит обеспечить безопасность во время ЧМ

Подмосковные города, которые задействованы в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года, будут подключены к системе видеонаблюдения «Безопасный регион», что позволит знаменитым футболистам и иностранным болельщикам не переживать за свою безопасность, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области

Камеры видеонаблюдения продолжат устанавливать в подмосковных районах и муниципалитетах до 2021 года, основной упор будет сделан на места с наиболее сложной криминогенной ситуацией, в местах массового скопления граждан, а также в подъездах многоквартирных домов.

«Безусловно, это очень важное и ответственное мероприятие, особенно учитывая то, что Подмосковье будет принимать гостей чемпионата мира по футболу 2018 года. Подключение к этой системе служит очередным доказательством того, что наш регион полностью готов к мировому первенству, а знаменитые футболисты и иностранные болельщики, как и наши граждане, могут не переживать за свою безопасность», — министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков

Наилучшая динамика по развитию системы отмечена в Химках, Красногорске, Королеве, Подольске и Одинцовском районе, где камерами видеонаблюдения оснащены все школы, детские сады и коммерческие объекты. На данный момент к «Безопасному региону» подключены все муниципалитеты Подмосковья, установлено 18 тысяч камер видеонаблюдения.

На территории региона для команд-участниц чемпионата мира-2018 создано 17 тренировочных баз, которые расположены в Бронницах, Долгопрудном, Химках, Истре, Лобне, Домодедово, Наро-Фоминске, а также в Раменском, Солнечногорском, Пушкинском, Дмитровском, Одинцовском районах.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».