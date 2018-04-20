Азар может перейти в «Реал» в обмен на Бэйла 

По данным источника, «сливочные» предлагают лондонскому клубу услуги Гарета Бэйла.
Агент Бэйла: Гарет любит "Реал", а «Реал» любит его. Слухи об уходе — выдумки СМИ Отмечается, что чемпион Англии решил взять время, чтоб обдумать эту сделку, однако, рулевой «Реала» Зинедин Зидан не поддерживает идею с уходом валлийского форварда, поскольку хочет сохранить его в команде.
Ранее сообщалось, что на Бэйла претендует "Манчестер Юнайтед", но по последней информации, «красные дьяволы» отказались от услуг игрока, который провел в этом сезоне 33 матча, забил 14 голов и отдал 8 голевых передач.