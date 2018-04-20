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Шандор Варга: «Уход Венгера не скажется на интересе „Арсенала“ к Головину»
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Шандор Варга: «Уход Венгера не скажется на интересе „Арсенала“ к Головину» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Известный агент, друг Арсена Венгера Шандор Варга заявил, что «Арсенал» после ухода французского специалист все равно сохранит интерес к полузащитнику ЦСКА Александру Головину​. В то же время он добавил, что российский хавбек произвел на Венгера хорошее впечатление в недавних матчах «канониров» с армейцами в Лиге Европы.
— Не думаю, что уход Венгера скажется на интересе «Арсенала» к Головину. Придет новый тренер, и скаутская служба передаст ему все наработки, но интерес еще не означает покупку, — сказал Варга. — Да, Головин произвел хорошее впечатление на Венгера в матча с его «Арсеналом», но для вашего полузащитника будет очень важен чемпионат мира. (Андрей СИЗЯКИН)
Полностью интервью Варги — в ближайшее время в «СЭ»
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