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«Милан» хочет купить Манджукича
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«Милан» хочет купить Манджукича 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Милан» планирует усилить линию нападения и приобрести форварда «Ювентуса» Марио Манджукича, сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.com. Как отмечает издание, миланский клуб недоволен низкими показателями основного форварда команды Николы Калинича и намерен его продать. Манджукичу, в свою очередь, не нравится, что тренер «Старой Сеньоры» Массимилиано Аллегри отводит ему место на левой бровке. 31-летний хорват предпочитает играть на острие.
30-летний Калинич был куплен в 2017-м году у «Фиорентины» за 25 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 35 матчей и забил 5 голов.
Манджукич перешел в «Ювентус» из «Атлетико» в 2015-м году за 19 миллионов евро. В этом сезоне хорват принял участие в 37 встречах и отличился 10 раз.
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