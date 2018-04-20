Студентка из Щукина завоевала Гран-при международного конкурса

Учащаяся Московского государственного института музыки (МГИМ) имени А. Г. Шнитке района Щукино Ирина Горбатенко получила Гран-при и звание лауреата I Международного фестиваля-конкурса исполнительского мастерства «Золотой Ангел».

— Ирина Горбатенко занимается под руководством профессора, народного артиста России Михаила Кизина, — отметили в пресс-службе института.

Напомним, I Международный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства «Золотой Ангел» проходил с 16 по 19 апреля в городе Владимир. (ео)