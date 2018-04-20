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В ЮЗАО состоялся конкурс соцработников
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В ЮЗАО состоялся конкурс соцработников 

Управа района Коньково 1 час назад
Фото: Управа района Коньково
За звание лучшего социального работника на сцене Центра молодежного парламентаризма поборолись 12 специалистов. Они представляли районы ЮЗАО. Тема конкурса в этом году звучала так: «Социальная работа — век забот, добра и милосердия».
По итогам конкурса первое место досталось социальному работнику из ТЦСО «Зюзино» (филиал «Академический») Алевтине Березе, второй стала социальный работник ТЦСО «Зюзино» (филиал «Черемушки») Светлана Павлик, а третьей — социальный работник ТЦСО «Ломоносовский» (филиал «Обручевский») Анастасия Касьянова.
Напомним, конкурс профессионального мастерства с участием социальных работников и специалистов по социальной работе учреждений социального обслуживания традиционно проводится в несколько этапов: районный, окружной и городской. Победитель окружного конкурса профессионального мастерства «Социальный работник — 2018» будет представлять Юго-Западный округ на финальном, городском этапе конкурсе.
Напомним, в прошлом году на аналогичных соревнованиях представитель от района Коньково — социальный работник Татьяна Черечихина — заняла почетное второе место. Потом Татьяна поучаствовала в городском этапе конкурса. Она заняла 3 место.
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