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Русские народные, цыганские и восточные танцы покажут гостям ЦСО «Алтуфьевский»
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Русские народные, цыганские и восточные танцы покажут гостям ЦСО «Алтуфьевский» 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Концерт танцевального ансамбля «Ветер танца» пройдет 25 апреля в филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево»». Как отметила заведующая отделением дневного пребывания Светлана Астапова, в программе — русские народные, цыганские и восточные танцы.
— Посетители всегда тепло встречают данный танцевальный коллектив под художественным руководством Ольги Врублевской. Приходите и насладитесь яркими танцами, — пригласила Светлана Астапова.
Начало концерта в 13.30. Адрес центра соцобслуживания «Алтуфьевский»: Путевой проезд, д. 20, корп. 2. Вход свободный. (ео)
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