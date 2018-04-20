Русские народные, цыганские и восточные танцы покажут гостям ЦСО «Алтуфьевский»

Концерт танцевального ансамбля «Ветер танца» пройдет 25 апреля в филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево»». Как отметила заведующая отделением дневного пребывания Светлана Астапова, в программе — русские народные, цыганские и восточные танцы.

— Посетители всегда тепло встречают данный танцевальный коллектив под художественным руководством Ольги Врублевской. Приходите и насладитесь яркими танцами, — пригласила Светлана Астапова.

Начало концерта в 13.30. Адрес центра соцобслуживания «Алтуфьевский»: Путевой проезд, д. 20, корп. 2. Вход свободный. (ео)