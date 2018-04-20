Кириши могут стать постоянным хозяином «Финала четырех» женской ватерпольной Евролиги

Директор-распорядитель Европейской лиги плавания (LEN) Марко Бирри заявил, что организация рассматривает возможность проводить «Финал четырех» женской ватерпольной Евролиги в Киришах на постоянной основе.

"Финал четырех" женской Евролиги пройдет в Киришах 20 и 21 апреля. Город в Ленинградской области примет соревнования второй год подряд. В сезоне-2016/17 победителем Евролиги стала местная команда «Кинеф-Сургутнефрегаз».

"Более чем счастливы быть в Киришах. Здесь мы всегда видим страсть к водному поло и невероятное внимание к организации. Видим, что все спортсмены и тренеры улыбаются — они тоже рады находиться в этом городе. Рассмотрим возможность того, чтобы проводить здесь «Финал четырех» постоянно", — сказал Бирри на пресс-конференции.

Директор-распорядитель LEN отметил, что при выборе города-хозяина «Финала четырех» Европейскую лигу плавания не смущала общеполитическая обстановка вокруг России. «Прежде всего мы занимаемся спортом. Он объединяет людей. Мы всегда чувствуем себя в Киришах комфортно и счастливо», — заявил Бирри.