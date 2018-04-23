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УГМК выиграл женскую Евролигу-2017/18
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УГМК выиграл женскую Евролигу-2017/18 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Российская команда выиграла Евролигу без помощи россиянок.
Вчера вечером в Венгрии завершился очередной розыгрыш Евролиги. Среди призёров два российских клуба — курское «Динамо» и екатеринбургский УГМК. Два принципиальных соперника встретились уже в полуфинале, где «лисицы» не оставили шансов действующему чемпиону, который победил турецкий «Якин Догу» в матче за бронзу. Соперником УГМК по финалу стала команда «Шопрон», для которого «Финал четырёх» стал домашним. Борьбы как таковой не получилось — клуб из России не дал сопернику шансов, и итоговая разница «+19» вполне отражает расстановку сил.
УГМК прошёлся по всем катком?
Сезон для чемпионок России начинался тяжело — поражение от курского «Динамо» во внутреннем чемпионате и сразу несколько осечек в Евролиге заставили менеджмент клуба задуматься об изменении состава. Этот процесс не был быстрым. В середине декабря руководство приняло непростое решение о расставании с многолетним лидером и звездой всего мирового женского баскетбола Дайаной Таурази. В состав вернулась защитница Кристи Толивер. А примерно через месяц пост главного тренера покинул Олаф Ланге, занявший в сентябре 2017-го должность рулевого сборной России.
Уже к концу первого месяца 2018 года команда объявила о назначении испанца Мигеля Мендеса на пост главного тренера, а через некоторое время был подписан контракт с двукратной олимпийской чемпионкой Майей Мур. Последним приобретением уральцев стала Джамирра Фолкнер, про историю которой мы писали подробно. Вкратце: травмированная американка долго восстанавливалась и перед тем как полностью оправиться от разрыва связок, получила российское гражданство, контракт с УГМК и вызов в сборную России.
Что было в «Финале четырёх»?
Команда Мигеля Мендеса дала понять, что она в полном порядке, ещё в конце марта, когда «порвала» главного оппонента последних лет и соперника по предстоящему полуфиналу Евролиги, курское «Динамо», с неприличной разницей в 40 очков.
После перестановок в тренерском штабе и обновления состава команда заиграла, буквально рванула с места и стала недосягаемой для других. Связка Мур и Грайнер — пожалуй, одна из самых звёздных во всем женском баскетболе. Центровая УГМК ещё во время полуфинала напомнила всем зрителям, что умеет забивать сверху, сделав это прямо в игре. Посмотрите!
Это видео можно посмотреть в «инстаграме» женской Евролиги.
Почему кто-то должен быть недоволен победой УГМК?
УГМК уже давно стал синонимом слова «легионер». Клуб всегда ставит перед собой максимальные цели и идёт к их достижению по принципу «что не запрещено, то разрешено». Состав уральского клуба всегда укомплектован топовыми даже по мировым стандартам американками и лидерами европейских сборных. Ну а поскольку тренерский штаб всегда чётко знает, что нужно победить во всех турнирах, игровое время зачастую достаётся только иностранкам. Так, в финальном матче Евролиги сразу пять баскетболисток сыграли 30 и более минут, а Майя Мур вообще отдыхала две с половиной минуты игрового времени. В полуфинале Ольга Артешина, Евгения Белякова, Елена Беглова, Наталья Виеру и Раиса Мусина отметились следующей статистикой (для лучшего восприятия приведем сумму для всех пяти сразу): 20 минут + 1 подбор + 1 передача + 2 потери. Надо понимать, что, кроме Артешиной, это статистика четырёх баскетболисток сборной России.
Победителей не судят. УГМК оправился от потрясений и перестановок, став в очередной раз самой сильной командой континента. Но только не стоит удивляться, что победа российского клуба, в котором россиянки играют второстепенные и третьестепенные роли, не принесёт отечественным поклонникам лучшей игры с мячом большой радости. Потому как за сборную нашей страны не сможет сыграть более одного натурализованного игрока, и на этом уровне россиянкам придётся отвечать за результат самостоятельно.
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