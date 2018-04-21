Ватерполистки «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» выиграли Евролигу

Ватерпольный клуб «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» из Ленинградской области одержал победу над испанской «Сабаделью» в финале женской Евролиги. Встреча завершилась в серии пенальти со счетом 5:4 в пользу россиянок, сообщает ТАСС

Основное время матча завершилось со счетом 8:8. Для клуба из Ленинградской области это второй титул Евролиги подряд.

Бронзу турнира завоевали ватерполистки итальянского «Оридзонте».

Водное поло. Женщины. Евролига. «Финал четырех» "КИНЕФ-Сургтнефтегаз" (Ленинградская область, Россия) — «Сабадель» (Испания) — 8:8 (5:4)