Дзюба не будет платить за своё участие в матче с «Зенитом»

По информации «Чемпионата», все расходы, связанные с участием нападающего «Арсенала» Артёма Дзюбы в матче 27-го тура РФПЛ с «Зенитом» (3:3), возьмёт на себя тульский клуб.

Перед поединком с сине-бело-голубыми руководство «Арсенала» провело встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Стороны обсуждали целесообразность выплаты «Зениту» денежной компенсации, размер которой составляет около 10 млн рублей. По итогам данной встречи было решено, что в случае успешного выступления Дзюбы в матче с петербуржцами всю сумму заплатит «Арсенал», который получает поддержку от руководства области. Туляки смогли сыграть с одним из лидеров турнирной таблицы РФПЛ вничью, причём от поражения команду спас гол Артёма на 88-й минуте.

Таким образом, Дзюбе не придётся отдавать свои деньги «Зениту», с которым его по-прежнему связывают контрактные обязательства.