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Гол Дзюбы спас «Арсенал» от поражения в матче с «Зенитом» — 3:3
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Гол Дзюбы спас «Арсенал» от поражения в матче с «Зенитом» — 3:3 

Чемпионат.com 59 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Арсенал» и «Зенит» сыграли вничью в матче 27-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 3:3.
Уже на 3-й минуте Игорь Горбатенко открыл счёт в матче после передачи Артёма Дзюбы. На 36-й минуте Леандро Паредес сравнял счёт прямым ударом с углового, однако в конце первого тайма Сергей Ткачёв опять вывел туляков вперёд.
На 77-й минуте «Арсенал» остался в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Горбатенко. Вскоре после этого вышедший на замену Далер Кузяев оформил дубль, но на 88-й минуте Дзюба восстановил статус-кво.
«Арсенал» (36 очков) занимает шестое место в таблице, «Зенит» (49) — третье.
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