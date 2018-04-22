«Арсенал» и «Зенит» сыграли вничью в матче 27-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 3:3.
Уже на 3-й минуте Игорь Горбатенко открыл счёт в матче после передачи Артёма Дзюбы. На 36-й минуте Леандро Паредес сравнял счёт прямым ударом с углового, однако в конце первого тайма Сергей Ткачёв опять вывел туляков вперёд.
На 77-й минуте «Арсенал» остался в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Горбатенко. Вскоре после этого вышедший на замену Далер Кузяев оформил дубль, но на 88-й минуте Дзюба восстановил статус-кво.
«Арсенал» (36 очков) занимает шестое место в таблице, «Зенит» (49) — третье.