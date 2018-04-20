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СМИ: «Арсенал» провел переговоры с Луисом Энрике
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СМИ: «Арсенал» провел переговоры с Луисом Энрике 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Руководство «Арсенала» провело переговоры с бывшим главным тренером «Барселоны» Луисом Энрике, утверждает Independent. Отмечается, что 47-летний испанец имеет хорошие отношения с Раулем Санллехи, который работает в английском клубе спортивным директором. Энрике и Санллехи вместе трудились в «Барселоне».
Отмечается, что Энрике запросил у «Арсенала» зарплату на уровне Арсена Венгера. И это может стать препятствием на пути назначения испанца.
Напомним, что по информации The Mirror, «Арсенал» может возглавитт бывший игрок команды, ныне возглавляющий «Нью-Йорк Сити», 41-летний Патрик Виейра. Венгер приветствует данную кандидатуру. Сегодня 68-летний Венгер объявил, что по окончании сезона покинет «Арсенал» спустя 22 года работы. Он возглавил команду в 1996 году. За это время он завоевал 17 трофеев, включая три титула чемпиона Англии, семь Кубков и Суперкубков страны. Ему принадлежит рекорд по числу матчей в английской премьер-лиге (823).
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