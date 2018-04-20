СМИ: бывший тренер «Барселоны» Энрике провел неофициальные переговоры с ФК «Арсенал»

В пятницу Арсен Венгер объявил об уходе с поста главного тренера «Арсенала» по окончании сезона-2017/18 после 22 лет работы с командой.

По информации издания, Энрике находится в дружественных отношениях с Раулем Санллехи, который отвечает за переговоры с потенциальными новичками. Однако сообщается, что испанец запрашивает зарплату не меньше, чем у Венгера, что может затруднить ход переговоров. Другими кандидатами на пост тренера «Арсенала» в следующем сезоне называются бывший полузащитник команды француз Патрик Виейра , который на данный момент возглавляет американский клуб «Нью-Йорк Сити», а также испанец Микель Артета, являющийся ассистентом главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

За свою тренерскую карьеру 47-летний Энрике возглавлял итальянскую «Рому» (2011-2012), а также испанские «Сельту» (2013-2014) и «Барселону» (2014-2017), в составе которой дважды стал чемпионом Испании, трижды завоевал Кубок страны, выиграл Суперкубок и клубный чемпионат мира, а в сезоне-2014/15 стал победителем Лиги чемпионов. В 2015 году Энрике был назван тренером года по версии Международной федерации футбола.