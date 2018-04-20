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«Селтик» не будет мешать переговорам Роджерса с «Арсеналом»
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«Селтик» не будет мешать переговорам Роджерса с «Арсеналом» 

SPORT24.ru 1 час назад
Шотландский «Селтик» не станет мешать потенциальным переговорам своего главного тренера Брендана Роджерса с лондонским «Арсеналом».
"Я рад, что он фаворит на это место. Он исключительный человек и мы не хотим, чтобы он ушел, но не будем заставлять его остаться. Надеюсь, любовь к нашему клубу оставить его здесь.
Конечно, мы позволим вести переговоры. Не думаю, что можно надевать наручники на того, кто хочет уйти в такой клуб, как «Арсенал». Это будет решение Брендана и только его”, — сказал главный акционер «Селтика» Дермот Десмонд Sky Sports.
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