«Селтик» не будет мешать переговорам Роджерса с «Арсеналом»

Шотландский «Селтик» не станет мешать потенциальным переговорам своего главного тренера Брендана Роджерса с лондонским «Арсеналом».

"Я рад, что он фаворит на это место. Он исключительный человек и мы не хотим, чтобы он ушел, но не будем заставлять его остаться. Надеюсь, любовь к нашему клубу оставить его здесь.

Конечно, мы позволим вести переговоры. Не думаю, что можно надевать наручники на того, кто хочет уйти в такой клуб, как «Арсенал». Это будет решение Брендана и только его”, — сказал главный акционер «Селтика» Дермот Десмонд Sky Sports.