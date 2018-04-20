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Три способа построить энергичную команду
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Три способа построить энергичную команду 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
Неудачи подрывают моральный дух коллектива. Стойкость команды — это очень важно. Руководители должны заряжать сотрудников оптимизмом, выносливостью и верой. Вот несколько советов от Тревартена, как настроить команду на позитивный лад:
1. Искренний, неудержимый оптимизм
От лидера зависит все. Разочарование. Сомнение. Нерешительность. Каждый раз что-то может пойти не по плану. Постоянно заряжайте коллектив оптимизмом, и новые возможности будут появляться.
Фото: Unsplash
Однако оптимизм должен быть реалистичным. Всегда происходят неудачи, но это не значит, что стоит опускать руки. Помогайте команде прийти в себя. Потеря сделки или клиента может казаться огромным провалом. Однако хороший лидер станет компасом, который укажет правильный путь.
2. Культура доверия и сотрудничество
Если в компании царит дух конкуренции, ее культура будет довольно хрупкой. Стиль управления, который вызывает стресс у сотрудников, подрывает уверенность и вредит стойкости команды. Не стоит насильно заставлять людей работать. Это обесценивает их усилия. Проблемы будут копиться снежным комом, пока все не развалится. В момент кризиса все зависит от культуры компании, которую построил руководитель. Доверие превыше всего. Хороший лидер должен поощрять честность и искренность сотрудников. Люди должны откровенно высказывать правду, даже если она не очень приятна, и вслух говорить о непредвиденных результатах.
Фото: Unsplash
В компаниях, где все голоса услышаны, с меньшей вероятностью можно скрыть неприятные факты. Коллектив в любом случае будет принимать даже плохие новости как очередную проблему и решать ее.
3. Спокойствие и непоколебимость
Лидеру нужно знать, как успокоить коллектив. Его не должен смущать кризис, который переживает компания. Даже в моменты огромного стресса важно излучать спокойствие и непоколебимость. Только так лидер сможет успокоить команду.
Кроме того, очень важно показать коллективу, что их труд очень ценится. Если люди будут видеть смысл в своей работе, они переживут любые неприятности и проблемы.
Все мы стремимся к росту. Каждый хочет быть частью чего-то большего. Хороший лидер создает эмоциональную и поведенческую экосистему, которая помогает сотрудникам чувствовать себя комфортно и качественно выполнять свою работу.
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