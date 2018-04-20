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Морозов и Колесников побили рекорды на дистанции 50 м на спине
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Морозов и Колесников побили рекорды на дистанции 50 м на спине 

Чемпионат.com 27 минут назад
Владимир Морозов стал чемпионом России в плавании на 50 м на спине. Финишировав с рекордом России (24,35), Морозов на 0,11 секунды опередил Климента Колесникова, который установил новый рекорд мира среди юниоров. Бронзовым призёром стал Сергей Фесиков.
Александр Красных стал чемпионом России на 400 м комплексом. Олег Костин с рекордом России стал чемпионом на 50 м баттерфляем.
Победитель и серебряный призёр на всех дистанциях отобрались на чемпионат Европы.
Плавание. Чемпионат России. Москва Мужчины. Спина. 50 м  1. Владимир Морозов (Москва) — 24,35. 2. Климент Колесников (Москва) — 24,46. 3. Сергей Фесиков (ЯНАО — Калужская обл.) — 24,79.
Вольный стиль. 400 м  1. Александр Красных (Татарстан) — 3.45,84. 2. Вячеслав Андрусенко (Санкт-Петербург) — 3.47,25. 3. Мартин Малютин (Омская обл.) — 3.48,46.
Баттерфляй. 50 м  1. Олег Костин (Нижегородская обл.) — 23,14. 2. Никита Королёв (Татарстан) — 23,42. 3. Андрей Минаков (Санкт-Петербург) — 23,59.
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